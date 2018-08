Governo dá nega a fogo de artifício em Viana do Castelo, autarquia arranja solução

O Governo não vai abrir qualquer exceção à proibição da utilização de fogo-de-artifício. A decisão consta numa nota enviada à comunicação social pelo ministério da Administração Interna.

Após vários pedidos de esclarecimento e de exceção feitos por várias autarquias ao governo, incluindo a Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde decorrem as festas da Agonia, o ministério da Administração Interna esclarece que “não haverá qualquer exceção à proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão. Enquanto vigorar a Situação de Alerta, as autorizações que possam ter sido emitidas devem ser suspensas”.

Face à decisão do Governo, a câmara de Viana do Castelo anunciou já que a Serenata – fogo tradicionalmente lançado da ponte Eiffel sobre o rio Lima – será realizada no dia 25 à meia-noite.