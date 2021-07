Governo confirma que está a estudar construção de nó da A7 entre Fradelos e Balasar

O governo confirmou que se encontra em fase de estudo a construção de um nó de acesso à A7 entre as freguesias de Fradelos e Balasar.

Em resposta ao deputado famalicense Jorge Paulo Oliveira, o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos confirmou que o assunto está a ser discutido, não revelando, para já, datas para a conclusão do estudo.

Recorde-se que a construção de um nó da A7 na fronteira dos concelhos de Famalicão e Póvoa é defendida à muito tempo. Este acesso, a ser construído, ajudaria a escoar o trânsito, fator essencial para o sucesso empresarial local, mas também facilitaria o acesso dos fiéis ao novo santuário da Beata Alexandrina.

Recentemente os Presidentes das Câmaras Municipais de Vila Nova de Famalicão e da Póvoa de Varzim afirmaram que já existe um acordo com a concessionária da autoestrada, havendo disponibilidade financeira por parte das duas autarquias para financiar as obras. No entanto, a construção deste acesso continuar a depender da “luz verde” do governo.