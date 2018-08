Governo coloca todo o país em estado de alerta devido ao risco de incêndio florestal

O Ministério da Administração Interna anunciou, na noite desta quarta-feira, que colocou todo o território continental em estado de alerta até à próxima segunda-feira. Esta decisão surge na sequência do «significativo agravamento» do risco de incêndio florestal causado pelas elevadas temperaturas.

Esta medida implica a proibição do lançamento de fogo-de-artificio, mesmo em casos que tenha sido autorizado, também prevê «elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações».

Existe um reforço das equipas de emergência médica, saúde publica e apoio psicossocial e também um reforço das equipas de resposta nas áreas de comunicação e energia.

Sapadores florestais, agentes e vigilantes são mobilizados de forma permanente e bombeiros voluntários que trabalhem na administração pública ficam dispensados do serviço para estarem de prevenção.

O MAI apela ainda a todos os cidadãos para que tenham cuidado com os seus comportamentos e os adequem ao quadro meteorológico.