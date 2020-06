Governo coloca Famalicão fora dos projetos-piloto de cuidadores informais

O Governo selecionou 30 municípios para o desenvolvimento de Projetos-Piloto que permitirá aos cuidadores informais neles residentes pedir o estatuto de cuidador informal junto dos serviços da Segurança Social.

Vila Nova de Famalicão não consta da lista, se bem que, desde o início do ano, está a funcionar o projeto “Cuidar Maior”, desenvolvido pelo Centro Social e Paroquial de Requião, Didáxis e Junta de Freguesia de Requião.

Por isso, o deputado famalicense Jorge Paulo Oliveira «estranha» esta ausência e pediu esclarecimentos à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Na interpelação a Ana Mendes Godinho, o deputado do PSD recorda a existência do “Cuidar Maior”, «um projeto inovador e pioneiro», pelo que, a seu ver, «é surpreendente não se aproveitar o saber, a estrutura e uma rede social de suporte já existente o que denota que o Governo não foi sensível em analisar nos territórios os projetos que já se encontravam no terreno».

Jorge Paulo Oliveira acrescenta que no Distrito não foi selecionado nenhum município urbano e com elevado número de habitantes «e esse poderia ser perfeitamente, embora não o único, o de Vila Nova de Famalicão». De resto, esta posição do Ministério «contrasta com os compromissos assumidos pela ministra que, garantiu que a seleção iria recair sobre municípios ora rurais, ora urbanos, grandes e pequenos, de modo a se obter vários tipos de necessidades e recursos sociais».

Deste modo, o deputado quer que a ministra diga quais os critérios que presidiriam à escolha dos municípios e que possam justificar a não inclusão de Vila Nova de Famalicão.