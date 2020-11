Governo clarifica: Todo o comércio fecha a partir das 13h ao fim de semana

António Costa prestou, esta quinta-feira, esclarecimento em relação às medidas anunciadas no passado fim de semana relacionas com o estado de emergência.

O responsável governamental centrou parte do seu discurso nas decisões tomadas em relação ao comércio.

O encerramento dos estabelecimentos é obrigatório a partir das 13h de sábado até às 8h de domingo (e o mesmo para domingo até segunda). Com exceções para os que já praticavam horários de abertura anteriores às 8h (como padarias), exceções para consultórios, farmácias, bombas de gasolina, retalho alimentar com porta direta para a rua (o mesmo critério já adotado no passado).