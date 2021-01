Governo avança para o encerramento das escolas

O Governo decide esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino – do básico ao superior – com efeitos a partir desta sexta-feira, avança a imprensa nacional.

A informação que o Governo recebeu esta quarta-feira, em reunião com epidemiologistas, foi considerada determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus no país, salientou a fonte governamental citada.

Os pormenores das medidas de agravamento do confinamento geral serão comunicados esta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros.