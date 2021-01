Governo avança com testes rápidos à covid-19 nas escolas

O Governo anunciou que arrancam esta quarta-feira, dia 20, os testes rápidos nas escolas públicas e privadas com ensino secundário, localizadas nos concelhos de risco extremamente elevado, como é o caso de Famalicão. Mas segundo informou o Ministério da Saúde, em caso de surtos ativos, será testada essa população escolar independentemente do grau de ensino.

O objetivo dos testes rápidos é aumentar a rapidez da deteção de eventuais casos covid-19 entre alunos, professores e auxiliares de educação.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), em colaboração com as respetivas estruturas regionais e com as Administrações Regionais de Saúde, irão desenvolver este trabalho, que incluiu o consentimento da parte dos encarregados de educação.