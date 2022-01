Governo anuncia: Tele-trabalho obrigatório até dia 14

Pessoal docente e não docente das escolas tem, nos próximos dias, uma oportunidade para receberem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Os centros de vacinação de todo o país estão disponíveis para os receber em regime de casa aberta, contudo, é necessário ter senha digital.

A senha pode ser conseguida no Portal Covid-19 que, ao longo das últimas horas, não tem funcionado. A situação tem gerado alguma confusão na comunidade porque, apesar do processo de vacinação estar em aberto, ninguém consegue cumprir com a obrigatoriedade da senha digital.