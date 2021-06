Governo antecipa desconfinamento: Restaurantes e espaços comerciais já podem fechar mais tarde

A nova fase do desconfinamento já entrou em vigor esta quinta-feira, podendo os restaurantes e espaços comerciais fechar até mais tarde.

A previsão inicial do governo era para que as medidas desta fase entrassem em vigor só na próxima segunda-feira. A TVI24 avança que, afinal de contas, e por decisão do governo, essas medidas já estão em vigor em todos os concelhos que estão fora de perigo para a Covid-19.

Neste novo plano a restauração passa a poder ter seis pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada e o horário de atendimento alargado até à meia-noite, com o encerramento à uma da manhã. A medida aplica-se igualmente à cultura e aos espetáculos.

É também o fim do teletrabalho obrigatório, com as devidas exceções.

Nos eventos, os casamentos e batizados podem ter 50% da lotação do espaço.

E no desporto, o público está de volta às bancadas das atividades amadoras desde que ocupe somente 33% da capacidade total do recinto.