O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo afirmou esta sexta-feira que pode regressar à task force de coordenação do processo de vacinação contra a Covid-19. No entanto, admite que apenas volta se for chamado.

“Eu sou militar. Sendo um militar, vou onde me chamarem. Ninguém pode descartar nada enquanto vestir o uniforme militar”, notou o vice-almirante.