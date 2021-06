Gosta de apostar? Fique com cinco boas dicas para o Euro 2020

Mais do que uma grande celebração do futebol, o Euro 2020 é o maior evento desportivo do ano para todos os fãs de apostas online. Se nunca experimentou apostar através da Internet, o campeonato da Europa pode representar uma boa oportunidade para começar.

Em jeito de inspiração, temos cinco dicas úteis que podem ajudar não só os jogadores mais novatos como os apostadores mais experientes a fazer melhores apostas durante o Euro 2020.

1 – Escolha um bom site de apostas desportivas

Os sites de apostas desportivas não são todos iguais, pelo que convém escolher um site seguro, com boas probabilidades e com várias opções de apostas. Ofertas como o código promocional betano também podem ser importantes para o ajudar a apostar com mais confiança e maior margem de manobra. Procure um site que esteja 100% licenciado em território nacional de modo a evitar possíveis surpresas. A lista completa de sites de apostas desportivas licenciados em Portugal pode ser consultada através do site da SRIJ.

2 – Aposte nos grupos mais desequilibrados

Apostar na vitória de Portugal é certamente sedutor, mas a selecção nacional teve o azar de ter sido colocada num dos grupos mais complicados da competição (onde também estão a França e a Alemanha). No que à fase de grupos do Euro 2020 diz respeito, apostar pela certa é mesmo a estratégia mais recomendável. Alguns dos melhores grupos para o fazer são o Grupo A (que conta com uma Itália fortíssima), o Grupo C (onde se prevê o domínio da Holanda) ou o Grupo D (em que a Inglaterra e a Croácia se destacam de forma evidente como as selecções mais fortes).

3 – Escolha o melhor jogador da competição

Hoje em dia, é possível apostar online em praticamente tudo. Escolher o melhor jogador do Euro 2020 é um desafio enorme, mas que pode representar um prémio à medida. Alguns dos favoritos incluem o “nosso” Cristiano Ronaldo ou o craque belga Kevin De Bruyne, que brilhou ao serviço do Manchester City em 2021. Outros dos jogadores recomendados pelos especialistas incluem o médio francês trabalhador N’Golo Kanté ou o avançado inglês Harry Kane. Em 2016, o prémio foi atribuído ao avançado francês Antoine Griezmann.

4 – Conheça as selecções que podem surpreender

Anote estes países na sua agenda: Dinamarca, Ucrânia e Suécia. São três selecções de grande qualidade que não caíram nas graças das principais casas de apostas. Isto significa que apostar numa destas equipas e vencer pode ser muito interessante para a sua carteira.

A Dinamarca e a Suécia são duas equipas muito organizadas e com vários jogadores talentosos, enquanto que a Ucrânia conta com um vasto leque de jovens craques orientados pelo lendário ex-avançado Andriy Shevchenko. A Polónia, liderada pelo treinador português Paulo Sousa, seria outra escolha interessante.

5 – Divirta-se e aposte com contenção

Finalmente, é importante ter em conta que as apostas desportivas devem ser sempre uma diversão e nunca um problema. Apostar online pode ajudar a fazer do Euro 2020 uma competição ainda mais emocionante, mas lembre-se: aposte sempre segundo as suas possibilidades e nunca coloque a sua saúde financeira em risco.