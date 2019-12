Gondifelos: Furtos a viaturas durante a madrugada de Natal

Pelo menos duas viaturas foram alvo de furto, na madrugada deste dia 25 de dezembro, na freguesia de Gondifelos, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, os furtos aconteceram depois das 02h00, na Rua do Engenho.

As viaturas estavam estacionadas na via pública e foram encontradas, esta manhã, pelos proprietários, com os vidros partidos e sem alguns pertences que estariam guardados no seu interior.

Num dos carros os larápios levaram a carteira que continha toda a documentação da proprietária.

Na vizinhança ninguém terá dado conta do furto.

A GNR foi chamada ao local e registou a ocorrência.