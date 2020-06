Gondifelos, Cavalões e Outiz vai ter novo parque verde de lazer com zona de merendas, bar e zona fitness

A união de freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz vai dispor de um novo parque verde de lazer com zona de merendas, bar e zona fitness que vai nascer numa área com cerca de quatro hectares junto ao Rio Este no antigo Parque de Campismo da freguesia.

Em visita ao local realizada ontem, 24 de junho, no âmbito do novo ciclo de visitas às freguesias do concelho, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, falou “num espaço edílico que vai dotar a União de Freguesias de um parque verde com características invejáveis”.

A intervenção está a decorrer de forma faseada e neste momento já é possível desfrutar do espaço para fins de lazer.

Também a freguesia de Outiz e Cavalões vão ter melhoradas as suas respostas a este nível com a requalificação de um novo parque junto à Sra da Guia, em Outiz, e de um Parque lúdico de lazer no centro de Cavalões. Enquanto isso, decorrem as obras de construção da via ciclopedonal ente a Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão que atravessa as três freguesias que compõem a união, dotando-as de um espaço de único para o lazer e para a mobilidade sustentável.

“Pode-se dizer que o futuro destas freguesias será verde, com zonas amigas do ambiente ao dispor das pessoas e da sua qualidade de vida”, referiu o autarca que percorreu as principais intervenções realizadas nas freguesias acompanhado pelo presidente da junta local, Manuel Novais, e pelo vereador das Freguesias, Mário Passos.

A rede viária foi também um dos focos da jornada de trabalho com visitas às obras da Rua Padre David Pinheiro, em Outiz, Rua de Fiães, em Gondifelos, e Rua Costa Eiró, em Cavalões.