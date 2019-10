Uma finalização soberba de pé esquerdo, a culminar uma brilhante jogada coletiva, valeu o prémio de melhor golo do mês de setembro da Liga NOS a Rúben Lameiras. A finalização certeira do camisola 10 do Futebol Clube de Famalicão foi o que recolheu a maior percentagem na votação online promovida pelo site oficial da Liga Portugal.

Este momento foi assinado no Estádio José Alvalade, frente ao Sporting Clube de Portugal, em encontro referente à 6.ª jornada do principal campeonato do futebol português. Iniciada à entrada da grande área do Futebol Clube de Famalicão, a jogada envolveu ainda Alex Centelles, Gustavo Assunção e Fábio Martins, pertencendo o toque final a Rúben Lameiras, que desferiu um remate forte e colocado que deu início à reviravolta no marcador.

Fonte: fcfamalicao.pt