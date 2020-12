GNR visitou neste Natal mais de 3.100 idosos que vivem sozinhos

“Conscientes de que o isolamento é maior este ano, devido às recomendações das autoridades de saúde, e sabendo que cerca de 3.149 idosos iriam passar o natal sozinhos, a GNR procurou estar presente, em especial no dia 24 de dezembro, junto daqueles cujo isolamento é maior nestas últimas semanas e sobretudo na noite de consoada, data em que tradicionalmente se reúnem as famílias”, refere-se no comunicado da GNR.

A campanha, promovida pela Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, decorreu de 18 até quinta-feira e abrangeu 3.149 idosos.

A Guarda recorda que, segundo a Operação Censos Sénior 2020, foram sinalizados mais de 42 mil idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, uma população vulnerável a crimes de burla.

O número de idosos que passaram o Natal sozinhos concentra-se mais nos distritos de distritos de Viseu, Vila Real, Leiria e Viana do Castelo.