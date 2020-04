GNR vão ter com idosos isolados e colocá-los em vídeochamada com os familiares

Segundo um comunicado enviado pela Altice Portugal, esta operadora, em conjunto com a Huawei Portugal, vão “dotar a GNR com tablets e serviço de dados gratuito, oferecendo os recursos necessários para que os militares da GNR possam colocar milhares de idosos, nomeadamente os que vivem sozinhos ou isolados, em contacto com as suas famílias por videochamada”.

Esta disponibilização de meios tecnológicos destina-se ao programa 65 Longe+Perto, que visa o contacto telefónico com todos os idosos sinalizados, procurando identificar situações que, por força da fase de maior isolamento social, justifiquem uma abordagem ao nível psicológico.

Na Páscoa, a GNR, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), realizou contactos por telefone a 8.128 idosos que estavam identificados como sendo mais vulneráveis porque viviam mais isolados ou sozinhos.

O Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, considera que “é de valorizar esta iniciativa da Guarda Nacional Republicana e todo o trabalho de proximidade que desenvolvem junto da sociedade, bem como será certamente reconfortante sentir a alegria e os sorrisos desta população idosa por ser visitada e ter a oportunidade de contactar os seus familiares”.

“Esse é também um conceito intrínseco na essência da Altice Portugal e temos por isso todo o gosto em palmilhar este mesmo caminho da proximidade junto de quem a pratica ao lado dos portugueses, colocando uma vez mais a tecnologia ao serviço das pessoas e do País”, concluiu o responsável.