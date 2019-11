GNR vai sugerir alterações nas estradas da região para as tornar mais seguras

A Guarda Nacional Republicana encontra-se a fazer o levantamento de locais nas estradas do distrito de Braga onde existem falhas consideradas graves, que podem colocar em risco quem nelas circula.

O dossiê está a ser preparado e deve ser entregue em breve às autoridades competentes de forma a serem corrigidos os pontes onde a sinistralidade é considerável.

Não são pontos negros, mas sim locais com falhas estruturantes. É uma realidade que nos preocupa, pois temos tido uma elevada taxa de mortalidade em acidentes nas estradas. Vamos informar as entidades responsáveis no sentido de introduzir algumas correções nas vias. São locais fora de um padrão único. Desde traçados de auto-estrada, itinerários principais, estradas municipais e nacionais