GNR usa facebook para responder à pergunta: Posso conduzir em tronco nu?

Com a chegada do verão é frequente ver-se pela internet a pergunta: Posso conduzir em tronco nu?

A GNR antecipou-se e, no arranque da estação do ano que trás o tempo mais quente, utilizou as redes sociais para responder a essa mesma pergunta.

Sim, mas isso não dispensa o uso do cinto de segurança (para o condutor e restantes ocupantes)!

GNR