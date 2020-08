GNR registou 46 acidentes entre as 20h00 de sexta e as 08h00 de hoje

A GNR realizou um conjunto de operações em todo o país, entre as 20h00 desta sexta-feira e as 8h00 deste sábado. Estas ações tiveram como objetivo a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária.

Foram registados 46 acidentes, que resultaram num morto, três feridos graves e 11 feridos leves. 44 pessoas foram detidas, 31 por condução sob o efeito do álcool e 10 por condução sem habilitação legal.

A Força de Segurança detetou 627 infrações, destacando-se 137 por excesso de velocidade; 71 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 20 por falta de inspeção periódica obrigatória; 19 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 16 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 13 relacionadas com tacógrafos; 9 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Os militares apreenderam nove doses de haxixe e uma dose de liamba.