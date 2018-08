GNR recupera material roubado em Famalicão

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal do Guimarães, esta quarta-feira, recuperou diverso material furtado, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No âmbito de inquérito, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, por suspeita do crime de dois furtos qualificados em residências, foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma busca em veículo, que culminaram na apreensão de:

138 doses de haxixe;

Dois televisores LCD;

Um monitor;

Uma balança de precisão digital;

Três facas utilizadas no corte de estupefaciente;

Quatro telemóveis;

80 euros em numerário.

Nesta operação ainda foi detido foi ainda detido um homem de 33 anos, por tráfico de estupefacientes.

O suspeito dos furtos qualificados em residências, o qual possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, medida também aplicada ao detido por tráfico de estupefacientes.