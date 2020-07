GNR recupera material furtado em Famalicão

A GNR recuperou material furtado que estava numa loja de luz e som e deteve dois presumíveis suspeitos.

O furto do material terá ocorrido no dia 9 de abril, numa armazém em Paredes, de onde foram levados aparelhos de luz e som.

Esta terça-feira, dia 21 de julho, a GNR identificou em Famalicão dois homens, um dos quais o proprietário da loja.

Foram recuperados quatro robots de luz e duas placas de equalizador. O material pertence a uma empresa de realização de espetáculos musicais.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.

Empresa nega responsabilidades

Responsáveis da loja, em declarações à Cidade Hoje, negam qualquer envolvimento no esquema do material furtado. Explicam que, sendo uma loja de reparação de material de luz e som, têm clientes de diversos pontos do país e não são, por isso, responsáveis pela origem do material que é entregue para reparação.