No âmbito de uma ação de patrulhamento, em Oliveira São Mateus, a GNR de Riba de Ave identificou, esta terça-feira, um homem de 57 anos e recuperou três máquinas de construção civil.

Os militares abordaram um veículo e encontraram, no interior da mala, duas rebarbadoras de bateria e um laser que se apurou serem furtados. As máquinas foram apreendidas e restituídas aos proprietários. Já o alegado autor do roubo foi constituído arguido.