GNR no Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher

No âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, comemorado este domingo, a GNR promove, de de 25 a 28 de novembro, várias ações de sensibilização para a necessidade de prevenir os comportamentos violentos contra a Mulher.

Esta ação visa consciencializar o maior número de pessoas para a igualdade de género, através da promoção de uma cultura de não-violência, potenciando a segurança efetiva e o sentimento de segurança das mulheres.

Estarão 537 militares afetos às secções de programas especiais de todo dispositivo da Guarda que, através do policiamento de proximidade, vão transmitir conselhos de segurança com a distribuição de flyers e marcadores de livros às mulheres, criando um clima de confiança e de empatia com as pessoas.

A GNR, empenhada em ter um papel de responsabilidade social em torno do objetivo do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, tem desenvolvido diversas ações e atividades no sentido da promoção dos valores da não-violência contra a Mulher.