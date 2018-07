GNR faz buscas em Famalicão para encontrar ladrões que roubaram 230 mil a cantor popular e prende agente da PSP

O agente da PSP terá feito parte da banda do cantor que sofreu o assalto. [Imagem: Correio da Manhã]

Carlos Alfaia (na imagem) era até este domingo PSP na esquadra de Ponte de Lima, o agente é o principal suspeito pelo assalto à casa de um artista de Ponte de Lima que guardava 230 mil euros em sacos de ração para cão. O assalto aconteceu este ano, no dia de Páscoa, e de acordo com o Correio da Manhã o agente de 35 anos é um dos nove detidos da operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga, durante este domingo, nos distritos de Braga e Viana do Castelo.

A operação envolveu mais de 200 militares, que fizeram 19 buscas domiciliárias no norte do país (uma delas em Vila Nova de Famalicão).

A GNR suspeita que o agente da PSP detido pertença a um grupo organizado que fez dezenas de assaltos a moradias de luxo – que terão rendido mais de um milhão de euros.