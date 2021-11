GNR faz buscas em Famalicão e detém 5 suspeitos de assaltos a lares

A GNR anunciou, hoje, que deteve cinco pessoas por furtos a cofres em lares de idosos e centros de apoio social em várias zonas do país, mas com especial incidência no Norte e Centro.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana avança que as detenções, de quatro homens e uma mulher, foram feitas nos concelhos de Pombal e Amadora e ocorreram durante uma operação policial realizada na segunda-feira.

A GNR refere que, no decorrer da monitorização e análise da atividade criminal, detetou vários furtos em lares de terceira idade, centros de apoio social e edifícios similares, cujo objetivo seria a extração dos cofres existentes nestas instituições e que geralmente continham “avultadas quantias em dinheiro e vários bens”.

Pela dispersão territorial do fenómeno, com maior incidência nas regiões Centro e Norte do país, o inquérito e a investigação foram centralizados na Unidade de Intervenção da GNR, em coordenação com todo o dispositivo policial, refere aquela força de segurança.

A Guarda Nacional Republicana indica que foi dado cumprimento a 12 mandados de busca, sete domiciliárias e cinco não domiciliárias, em viaturas, nos concelhos de Pombal, Coimbra, Famalicão e Póvoa de Varzim.

Durante a operação foram apreendidos quatro automóveis, um reboque, cerca de 13.800 euros em numerário, uma arma de fogo, 188 doses de folhas de canábis, 994 doses de haxixe, diversos objetos em ouro e joalharia, três computadores portáteis, 16 telemóveis, dois aparelhos GPS, três cofres e dois carros de transporte de objetos.

Três ‘walkie-talkies’, uma câmara endoscópica, uma máquina fotográfica, diverso material de corte e arrombamento, uma escada telescópica, várias cordas, vestuário, luvas, gorros passa-montanhas e três lanternas foram outros materiais apreendido pelos militares da GNR.

Os detidos foram presentes ao Departamento de Investigação e de Ação Penal (DIAP) de Lisboa na terça-feira e quatro ficaram em prisão preventiva e um com termo de identidade e residência.

A operação policial contou com a colaboração de várias Unidades da GNR, nomeadamente com o reforço das equipas dos núcleos de investigação criminal dos destacamentos territoriais de Pombal, Leiria, Barcelos, Santo Tirso e Anadia bem como o apoio da Polícia de Segurança Pública.