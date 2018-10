GNR está na estrada para a Operação Todos os Santos

A Guarda Nacional Republicana (GNR), no período de 31 de outubro a 4 de novembro, altura em que é celebrado o dia de “Todos os Santos”, vai intensificar o patrulhamento nas estradas com maior fluxo de tráfego, com o objetivo de apoiar os utentes das vias e de reduzir situações de risco, privilegiando uma atuação preventiva e de grande visibilidade.

Durante o período da operação, em que se prevê uma grande intensidade de trânsito, a GNR, através da sua presença, pretende garantir que as deslocações se façam em segurança, contribuindo, assim, para uma diminuição da sinistralidade rodoviária. Nesse sentido, apela a que os condutores adotem os seguintes comportamentos nas estradas: cumprir as regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e posição de marcha; utilizar corretamente o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças; não utilizar os telemóveis durante o exercício da condução; adequar a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação; não ingerir bebidas alcoólicas, nem consumir substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução.