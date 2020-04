GNR encontra infetado com Covid-19 a vender pão e bolos em pastelaria, homem acabou por ser detido

Um homem de 69 anos, infetado pelo novo coronavírus, foi encontrado pelas autoridades a vender pão num estabelecimento comercial de Matosinhos, no Porto.

Segundo o JN, o infetado encontrava-se a trabalhar com a esposa de 58 anos que, apesar de várias tentativas de contacto por parte das autoridades, terá recusado fazer o teste à Covid-19.

Marido e mulher são de Aveiro, proprietários do estabelecimento comercial que mantinham aberto até serem encontrados pela GNR.

O infetado deveria estar em casa, a recuperar do vírus, e longe do contacto com outras pessoas. Foi detido e está indiciado por desobediência e propagação de doença contagiosa.

Regressou à sua residência transportado pelos bombeiros.