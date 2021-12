GNR divulga números: 5 mortes, 18 feridos graves, 190 ligeiros em mais de 600 acidentes desde quinta-feira

Na sua mensagem durante a oração do “Angelus”, perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro, o Papa abordou o tema dos problemas familiares e assegurou que são os detalhes, as atitudes adequadas, as pequenas atenções e os gestos simples que cuidam das relações familiares no dia-a-dia.

Francisco repetiu uma frase que usa frequentemente em encontros com famílias e casais e que contém as que considera como as mais importantes palavras num casamento: “por favor, obrigado e desculpa.”

O Papa considerou que, “para preservar a harmonia da família, há que lutar contra a ditadura do eu”.

O papa aconselhou os casais a nunca dormirem sem fazerem as pazes para evitarem esta guerra fria.

Por ocasião do dia da Sagrada Família, Francisco escreveu aos casais católicos uma carta, publicada este domingo, na qual também expressa “proximidade e afeto” aos matrimónios que se separaram.