GNR deteve 459 pessoas

A Guarda Nacional Republicana deteve nos últimos dias 459 pessoas, 185 das quais por condução sob o efeito do álcool. Condução sem carta, tráfico de droga, posse ilegal de arma, furto, violência doméstica, ofensas à integridade física e roubo foram outros ilícitos que contribuiram para estas detenções.

Para além da sua atividade operacional diária, a GNR levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, de 13 a 19 de julho, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras.

No decurso destas ações foram apreendidas armas, munições, droga, veículos, dinheiro e mais de 10 mil artigos contrafeitos.

Na fiscalização rodoviária, foram registadas mais de 9 mil infrações, com incidência para o excesso de velocidade, condução sob o efeito de álcool, uso do telemóvel e incorreta utilização do cinto de segurança.