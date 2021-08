GNR deteve 300 pessoas e apreendeu 13 armas de fogo durante a semana

Em paralelo à sua atividade operacional diária, a Guarda Nacional Republicana realizou durante esta semana um conjunto de operações que, refere em comunicado, visaram a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária e também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional.

Na sequência destas diligências foram detidas 303 pessoas em flagrante delito, com a GNR a detalhar que 137 destas detenções ocorreram por condução sob o efeito de álcool, 76 por condução sem habilitação legal, havendo ainda a registar 14 detenções por furto, 13 por tráfico de droga e nove por posse de arma ilegal ou posse de arma proibida.

Entre os dias 20 e 26 de agosto a GNR apreendeu ainda doses de vários estupefacientes nomeadamente 265,58 doses de haxixe, 104,6 de heroína, 66,35 de cocaína e 23,6 de liamba.

O conjunto de operações realizadas pela GNR resultou também na apreensão de 11 viaturas, 13 armas de fogo, mais de 1.100 munições de diversos calibres e 12 armas brancas ou proibidas.

No âmbito da fiscalização rodoviária foram detetadas 7.783 infrações, das quais 2.455 por excesso de velocidade, 498 por falta de inspeção periódica obrigatória, 444 por condução com taça de álcool no sangue superior ao permitido por lei e ainda 327 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 249 por uso indevido de telemóvel durante a condução.