GNR deteta 277 condutores em excesso de velocidade durante a noite e madrugada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 277 condutores em excesso de velocidade durante a noite e madrugada de hoje, num total de 475 infrações registadas entre as 20:00 e as 08:00, informou a força militar em comunicado.

Foram ainda detetados 33 condutores com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, além de 35 infrações relacionadas com tacógrafos, 23 por utilização do telemóvel durante a condução e 21 por incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.

Em termos de sinistralidade, a GNR registou 17 acidentes nas estradas portuguesas, dos quais resultaram um ferido grave e três ligeiros.

A GNR efetuou, também, 16 detenções por condução sob o efeito de álcool, nove por condução sem habilitação legal, três por resistência e coação, duas por desobediência, uma por furto e outra por pose ilegal de arma.

Foram também apreendidas mais de 42 doses de haxixe, sete de ‘cannabis’, quase cinco de cocaína, quatro de heroína, uma soqueira e uma máquina de jogo.

O conjunto de ações levadas a cabo em todo o território nacional, “para além da sua atividade operacional diária”, visou a “prevenção e o combate à criminalidade e sinistralidade rodoviária”, assim como “diversas matérias de âmbito contraordenacional”, referiu a Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.