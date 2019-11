GNR detém seis pessoas em operação de prevenção criminal

O Comando Territorial de Braga, ontem, dia 28 de novembro, deteve dois homens por posse de arma proibida e quatro por crimes rodoviários, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No âmbito de uma operação especial de prevenção criminal, com enfoque na fiscalização rodoviária e de estabelecimentos, os militares detetaram dois homens, de 30 e 34 anos, na posse de armas proibidas, nomeadamente, um spray de gás pimenta e uma soqueira, entretanto apreendidos.

No decorrer da operação, detiveram ainda três pessoas por condução sem habilitação legal, uma por condução sob influência de álcool, para além dos seguintes resultados:

Elaboração de oito autos de contraordenação por consumo de estupefacientes;

Apreensão de dez doses de haxixe;

Apreensão de seis doses de folhas de canábis;

Elaboração de um auto de contraordenação por venda de tabaco sem estampilha;

Apreensão de 30 maços de tabaco sem estampilha;

Elaboração de 29 autos de contraordenação ao Código da Estrada e legislação regulamentar.

Os detidos, um deles com antecedentes criminais por posse de arma proibida, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Esta operação contou com o reforço de militares das várias valências do Comando Territorial de Braga e de dois binómios cinotécnicos de deteção de estupefacientes dos Comandos Territoriais de Viana do Castelo e Porto.