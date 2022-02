GNR detém quatro pessoas por suspeita de incêndio florestal na última semana

Além da sua atividade operacional diária, a GNR realizou um conjunto de operações em todo o país, entre os dias 28 de janeiro e 03 de fevereiro, que visaram “a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária”, bem como “a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional”.

Segundo dados divulgados pela GNR em comunicado, foram detidas 310 pessoas em flagrante delito, a maioria (125) por condução sob o efeito do álcool.

Foram ainda detidas 88 pessoas por condução sem habilitação legal, 24 por furto e roubo, 18 por tráfico de estupefacientes, oito por posse ilegal de armas e arma proibida e quatro por incêndio florestal.

Na sequência das várias ações, foram também apreendidas 12.233,32 doses de haxixe, 1.454,824 doses de liamba, 95,8 doses de heroína, 90 doses e dez comprimidos de MDMA, 27 armas de fogo, 195 munições, 15 veículos, duas embarcações e 12.813,12 euros em numerário.

Nas operações de fiscalização do trânsito, os militares da GNR detetaram 8.018 infrações, das quais 2.559 por excesso de velocidade e 617 por falta de inspeção periódica obrigatória.

As outras infrações detetadas relacionam-se com a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou “cadeirinha” (388), anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (368), uso indevido do telemóvel a conduzir (300), condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (330), falta de seguro de responsabilidade civil (285) e problemas relacionadas com tacógrafos (226).