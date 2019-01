GNR detém no sábado 63 pessoas e regista 86 acidentes com uma vítima mortal

Dos 63 detidos, a maioria – 41 – foi por condução sob o efeito do álcool e dez por condução sem habilitação legal.

Foram ainda detidas oito pessoas por tráfico de estupefacientes e duas por posse de arma proibida.

No trânsito, a fiscalização da GNR detetou 738 infrações, a maioria – 287 – por excesso de velocidade, tendo ainda contabilizado 93 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 50 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Outras infrações registadas foram a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (24), anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (24), o uso indevido do telemóvel no exercício da condução (22), por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (20) e infrações relacionadas com tacógrafos (16).

Dos 86 acidentes, registou-se uma vítima mortal, dois feridos graves e 26 feridos ligeiros.

Também no sábado, a Unidade de Controlo Costeiro desta força militariza, apreendeu 300 quilogramas de ouriços-do-mar, “com o valor presumível de 1.500 euros”, no concelho de Viana do Castelo.

Um homem de 55 anos foi identificado, por transportar os ouriços-do-mar, “com destino ao mercado espanhol, sem ser detentor de qualquer documentação de registo comprovativa da origem dos mesmos”.

“Por ainda estarem vivos, os ouriços-do-mar foram devolvidos ao seu ‘habitat’ natural”, segundo o comunicado da GNR.

Esta foi uma ação de fiscalização rodoviária dirigida ao controlo e verificação das condições de transporte de pescado, marisco, bivalves e equinodermes, do do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos.