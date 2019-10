O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial do Sameiro, deteve, na última sexta-feira, um homem de 34 anos, pelo crime de furto, na Basílica do Bom Jesus do Monte, em Braga.

Na sequência de uma denúncia, em que se encontrava um homem a furtar as moedas de uma máquina de animação que conta a história do santuário, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram que o suspeito tinha na sua posse moedas no valor de 33 euros e um canivete que foi utilizado para efetuar o arrombamento da caixa que continha o dinheiro.

O suspeito foi detido e constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.