A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, deteve nas últimas horas, no Porto, quatro homens suspeitos da autoria dos furtos realizados este fim de semana no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, um dos detidos é de Vila Nova de Famalicão e tem um longo cadastro pelo mesmo tipo de crimes.

Os suspeitos estão a ser ouvidos no Tribunal de Guimarães onde vão conhecer as medidas de coação decretadas pelo juiz.