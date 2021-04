GNR detém duas mulheres em festa ilegal com 23 pessoas

A GNR das Caldas das Taipas deteve, esta quinta-feira, duas mulheres de 40 e 43 anos por permanência irregular em território nacional. As detidas participavam numa festa ilegal com 23 pessoas, que foi encerrada.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares constataram que decorria um evento não autorizado, onde os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social. No decorrer das diligências, verificaram que participavam na festa 23 pessoas, com idades entre os 22 e os 43 anos, que foram identificadas e elaborados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento das medidas para a contenção da pandemia COVID-19.

Das duas mulheres detidas por permanência ilegal em território nacional, uma foi notificada para abandonar o país.