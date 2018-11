GNR detém 22 pessoas em flagrante delito

Entre as 20 horas de sábado e as 8 horas deste domingo, a Guarda Nacional Republicana deteve 22 pessoas, 12 das quais por condução sob o efeito do álcool e 4 por por tráfico de estupefacientes.

No âmbito de operações em todo o território nacional, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, foram apreendidas cerca de 750 doses de droga (haxixe e heroína) e 11 artigos pirotécnicos; na fiscalização rodoviária, das 402 infrações registadas, realce para 117 por excesso de velocidade, 37 por falta de inspeção periódica obrigatória; 35 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; e 10 por uso do telemóvel durante a condução. Dos 70 acidentes registados pela GNR houve 16 feridos leves.