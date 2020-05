GNR comemora o dia do Guarda-Florestal

Desde 2006 que os guardas-florestais fazem parte da GNR e para assinalar o dia do Guarda-Florestal, que se celebra esta segunda-feira, dia 25 de maio, a GNR apresenta uma exposição temporária alusiva ao Dia do Guarda-Florestal, que está patente no Museu da GNR, no Largo do Carmo – Lisboa. Está também a divulgar um vídeo de homenagem à carreira de Guarda-Florestal, através da página oficial de Facebook da GNR.

Os Guardas-Florestais são considerados Órgãos de Polícia Criminal (OPC), cujas funções e qualificações são uma mais-valia que tem acrescido a qualidade específica nas temáticas que visam a proteção do património florestal, da riqueza cinegética e piscícola. Constituem-se um recurso essencial para o cumprimento das missões que, por sua vez, foram transferidas para a GNR.