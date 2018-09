GNR chamada a treino da A.D.Oliveirense para identificar treinador

Depois de despedido, no passado domingo, na sequência da vitória da A.D.Oliveirense frente ao Taipas, Tonau acabou por marcar presença nas instalações do clube no treino da passada segunda-feira.

O até então técnico da Oliveirense tomou a atitude de regressar às instalações por entender que essa decisão da administração da SAD não era válida, uma vez que tal só lhe foi comunicado verbalmente.

A presença do técnico gerou algum mau estar e a administração decidiu chamar a GNR para identificar Tonau.

A Cidade Hoje tem tentado contactar o treinador famalicense para mais informações mas até ao momento não tem sido possível.