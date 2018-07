GNR “caça” cinco mil euros em artigos contrafeitos

Uma operação de fiscalização da GNR de Esposende, esta quinta feira, acabou com um detido. O indivíduo, residente na zona de Vila do Conde, tinha dentro da viatura cerca de cinco mil euros em peças de vestuário contrafeitas. A situação ocorreu no centro da cidade de Esposende.

«Entre o material apreendido encontravam-se peças de roupa como t-shirts, lenços e outras peças, tendo sido elaborado um auto de notícia pelo crime de contrafação e identificado um homem», disse fonte da autoridade.

O objetivo principal destas apreensões é garantir o cumprimento dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e da Propriedade Industrial.

«Uma vez que o uso ou o consumo deste tipo de produtos podem ser perigosos para os consumidores devido à falta de controlo durante a sua produção e do respeito pelas condições de segurança», refere a mesma fonte.

Fonte: Diário do Minho