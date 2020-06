GNR apreende 25 viaturas em operação de combate ao furto, tráfico e viciação de veículos

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos da GNR, deteve, esta quinta-feira, dois homens, de 25 e 26 anos, por furtos, desmantelamento e recetação de veículos, em Vila Frescaínha S. Pedro, concelho Barcelos.

As diligências de investigação culminaram com a apreensão de 25 veículos furtados em Barcelos, Braga, Famalicão, Esposende, Maia, Porto, Vila Franca de Xira e Almada, tendo ainda sido apreendidos diversos componentes de automóveis: motores, centralinas, chapas de matrículas, certificados de matrícula, bem como um cortador de disco e diversos objetos e documentos pertencentes às vítimas dos furtos das viaturas. A apreensão dos veículos tem um valor comercial estimado de 537 mil euros.

No âmbito desta investigação, que durava há cerca de um mês, relacionada com furtos, desmantelamento e recetação de veículos, a GNR deu cumprimento a dois mandados de busca a dois armazéns de venda de peças auto usadas, ambos em Barcelos. Os suspeitos foram detidos em flagrante, no momento em que se encontravam a desmantelar peças de veículos automóveis no interior de um armazém.

Foi, também, efetuada uma busca à residência do proprietário do armazém de venda de peças usadas, um homem de 34 anos, o qual foi constituído arguido no mesmo processo.