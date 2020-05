GNR apanha trio especializado em roubar catalisadores de carros para vender a sucatas

A GNR de Barcelos deteve, em flagrante delito, três homens que furtavam catalisadores de automóveis.

“No âmbito de uma investigação relacionada com furtos de catalisadores automóveis, os militares localizaram um veículo, que terá sido usado para transportar os autores do furto e do material. Nas proximidades do local, onde a referida viatura tinha sido avistada, foram detidos, em flagrante delito, três homens a cortarem o tubo de escape de uma viatura, estacionada, para retirarem o catalisador

Habitualmente os suspeitos procuravam viaturas estacionadas em locais escondidos. Com recurso a um macaco hidráulico e a uma serra de sabre sem fios, com bateria elétrica, cortavam as linhas de escape e retiravam os catalisadores para depois venderem em sucatas ou pontos de reciclagem”

Os homens, com 24, 26 e 47 anos, foram detidos na última quinta-feira. A GNR apreendeu um veículo, seis catalisadores, macacos hidráulicos, 370 euros em dinheiro e telemóveis.

GNR Comunicado