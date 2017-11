PSP APANHA JOVEM EM ANTAS COM 118 DOSES DE HAXIXE

A PSP deteve em Famalicão, esta terça-feira, um homem de 26 anos que tinha consigo haxixe suficiente para 118 doses.

A detenção aconteceu pelas 18h40, na Rua 8 de Dezembro, em Antas, no âmbito de uma operação de prevenção e combate à criminalidade. O suspeito, residente em Famalicão, estava na companhia de um outro jovem, de 23 anos, que tinha na sua posse liamba, que também lhe foi apreendida.

Aos dois jovens foi-lhes também apreendido dois telemóveis e diverso material utilizado no corte e acondicionamento do estupefaciente.

O detido foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Famalicão.