GNR apanha homens que diziam ser funcionários da Segurança Social e Centro de Saúde para burlar idosos

A gigante IKEA prepara-se para aumentar o preço dos seus produtos, numa média de 9%.

Em declarações aos jornalistas, um dos responsáveis pela marca disse que o aumento está relacionado com as dificuldades que a cadeia tem enfrentado no transporte e matéria prima, criadas pela pandemia de Covid-19.

De acordo com o grupo, a IKEA absorveu custos no valor de 250 milhões de euros em 2021 devido aos problemas anteriormente citados.