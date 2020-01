O Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos da GNR identificou um homem, de 22 anos, por furto a uma residência, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No decurso de uma investigação relativa a um furto em residência, ocorrido no passado dia 3 de janeiro, a GNR conseguiu identificar o autor, bem como recuperou o material roubado, avaliado em 300 euros. A intenção do suspeito, que foi constituído arguido, seria vender o material que, entretanto, foi entregue ao legitimo proprietário.