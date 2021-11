GD Natação e FC Porto dominam campeonato regional de juvenis

O Grupo Desportivo de Natação, em juvenis A, e o FC Porto, em juvenis B, foram as equipas que mais medalhas conquistaram no Campeonato Regional de Juvenis da Associação de Natação do Norte de Portugal, que se realizou entre sexta-feira e domingo na Piscina Municipal Rota dos Móveis, em Recarei (Paredes).

Perante a concorrência de centenas de atletas de vários clubes, em juvenis A, os nadadores famalicenses trouxeram 31 medalhas de ouro, 9 de prata e 3 de bronze; em juvenis B, o FC Porto contabilizou 20 medalhas de ouro, 12 de prata e 9 de bronze, à frente do GD Natação com 10 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze.

Rui Miguel Santos com 604 pontos foi o melhor atleta masculino, e Mafalda Mesquita a segunda melhor no plano feminino.

A par de tudo isto, os nadadores famalicenses bateram dois recordes nacionais: nas estafetas de 4×50 livres misto em juvenis B (Tiago Mendes Costa, Ana Cruz, Beatriz Coentrão e Tiago Carvalho Costa) em 1.53,07 e na estafeta de 4×100 estilos misto em juvenis A (Rita Marques, Rodrigo Pereira, Tomás Costa e Mafalda Mesquita) em 4.18,10.