Gisela João no Festival de Fado de Famalicão

Gisela João tem regresso marcado à Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. A fadista natural do concelho de Barcelos é a artista convidada da edição deste ano do Festival de Fado de Famalicão, que se realiza no espaço cultural famalicense nos dias 8 e 9 de novembro.

O concerto está marcado para o segundo dia do evento, dia 9, pelas 21h30, no grande auditório.

Considerada uma figura central e uma das mais importantes intérpretes da música portuguesa da atualidade, Gisela João foi já distinguida com inúmeros prémios, com destaque para os prémios Blitz, Time Out, Expresso e o Globo de Ouro para Melhor Intérprete Nacional.

A constante presença em palcos nacionais e internacionais, bem como as suas atuações eletrizantes, foram determinantes para a consagrar entre os demais intérpretes e gigantes da música portuguesa, apresentando um Fado contemporâneo sem desvios nem artifícios.

Como já vem sendo habitual, o primeiro dia do festival, 8 de novembro, vai ficar marcado pela final do Concurso de Fado Amador.

Os interessados em participar na iniciativa podem já inscrever-se nas audições que vão decorrer na Casa das Artes no dia 29 de outubro, através do preenchimento e envio de uma ficha de inscrição disponível em www.vilanovadefamalicao.org/_festival_de_fado, até dia 25 de outubro. Daqui sairão os nomes dos artistas selecionados para a final do concurso, que terá lugar no Café-Concerto da Casa das Artes, às 21h30.

O primeiro classificado receberá um prémio monetário no valor de 250 euros e terá presença garantida num dos principais eventos organizados pelo Município de Famalicão. O segundo e o terceiro classificados receberão 100 e 50 euros, respetivamente.

Mais informações em www.casadasartes.org.