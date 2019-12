Ginásio famalicense doa material para melhorar cuidados de saúde de idosos da A.M.Lameiras

O Ginásio Status, sediado em Vila Nova de Famalicão, entregou esta semana cinco nebulizadores à Associação de Moradores das Lameiras.

A doação surge na sequência de um desafio lançado aos sócios deste health club famalicense. Aos atletas é proposto que suem e, em troca do esforço de cada um deles, o Status propõe-se fazer doações a um grupo de quatro instituições selecionadas para a iniciativa.

Na primeira semana do desafio, o esforço dos sócios traduziu-se em cinco nebulizadores, já entregues ao Centro Social da Associação de Moradores das Lameiras, adquiridos com o apoio de uma farmácia do centro da cidade.

Até ao final do mês vão ser ajudadas as seguintes instituições: Mundos de Vida, Pets & Me e Dar as Mãos.