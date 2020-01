Ginásio famalicense doa mantas livros e chocolates às crianças da Mundos de Vida

O Ginásio Status, sediado em Vila Nova de Famalicão, entregou, no início deste novo ano, mantas, livros, e chocolates, às crianças da Mundos de Vida de Lousado.

A doação surge na sequência de um desafio lançado aos sócios deste health club famalicense. Aos atletas foi proposto que suassem, e, em troca do esforço de cada um deles, o Status propôs-se a fazer doações a um grupo de quatro instituições selecionadas para a iniciativa.

Depois de, na primeira semana, ter sido ajudado o Centro Social da Associação de Moradores das Lameiras, na segunda foram as crianças da Mundos de Vida as presenteadas com a oferta de alguns “mimos”

Da lista de doações, destaque para as 40 mantas que vão permitir a estas crianças passar um inverno mais quente.